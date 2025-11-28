  • İSTANBUL
Testi pozitif çıkan İrem Derici hakkında flaş gelişme

Testi pozitif çıkan isimlerden şarkıcı İrem Derici ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Derici savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim Çarşamba günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan isimler gerekli tahlillerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Aralarında şarkıcı oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu isimlerden Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındı. 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Uyuşturucu testi tıbbi ilaç kullanması sebebiyle pozitif çıkan İrem Derici ise ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi; Derici savcılığa ifade verdi.

 

'SONUÇLARIM TERTEMİZ ÇIKTI'

Açıklama yapan İrem Derici, "Çok güzelim diye dava açmışlar, ifade vermeye giriyorum. Dosyayı kapatmaya geldik, sonuçlarımız tertemiz çıktı. Prosedür olduğu için geldik. Grip olana 'Niye antibiyotik alıyorsunuz' diye soruyor musunuz; benim de kafam hasta" dedi. Derici'nin avukatı ise işlemin rutin bir uygulama olduğunu kolluk kuvvetlerine verilen ifadenin tekrarlanacağını belirtti.

