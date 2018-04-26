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Test alanı çöktü! Nükleer felaket kapıda

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nükleer testlerini yaptığı alanda kısmi bir göçük meydana geldi. Olayla ilgili olarak Çinli bilim adamları, korkutan bir açıklama yaptı.

26 Nisan 2018 Perşembe 08:12
Test alanı çöktü! Nükleer felaket kapıda

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden deprem bilimciler Kuzey Kore'deki nükleer deneme alanı Punggye-ri'nin kısmi olarak hasar gördüğünün tespit edildiğini belirterek, burada bir kez daha test yapılması durumunda bunun "çevresel bir faciaya" neden olabileceğini iddia etti.

NÜKLEER VE KITALARARASI BALİSTİK FÜZE DENEMELERİNİ DURDURACAĞINI DUYURMUŞTU

Bilim adamları, Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin Mantap Dağı altında test alanında kısmi çökmeye neden olduğunun sanıldığını ifade etti. Kuzey Kore, Seul ve Washington yönetimleriyle yapacağı zirvelerden önce nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durduracağını duyurmuştu.

2006 YILINDAN BU YANA EN GÜÇLÜ VE 6. NÜKLEER DENEMESİNİ YAPMIŞTI

Kuzey Kore'de geçen ekim ayında nükleer deneme alanında bir tünelin çökmesi sonucu yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Pyongyang yönetimi, 3 Eylül'de, 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6. nükleer denemesini yapmıştı. Uydu fotoğrafları, nükleer denemenin yapıldığı Punggye-ri tesisi ve yakınlarında toprak kayması meydana geldiğini ortaya koymuştu.

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 08:12
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