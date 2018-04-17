Tesla, Model 3 üretimini kısa bir süreliğine durdurdu

Üretim hattında yaşanan darboğazın çözülmesi için böyle bir karar alan Tesla, 4-5 gün boyunca Model 3 üretimi yapılmayacağını açıkladı. Şirket, benzer bir duraklamayı geçtiğimiz Şubat ayında da yapmıştı. Şubat ayında yapılan bu duraklamanın ardından, üretim hattının iyileştirilmesi için zaman zaman bu ve benzeri kesintiler yapılacağı belirtilmişti.

Yeni bir araç modeli tanıtıldığında üretim oranlarını artırmak için bu yapılan hareketin oldukça doğal olduğunu söyleyen Tesla, Model 3 üretiminde uzun zamandır sıkıntılar yaşıyor. Analist Dave Sullivan'a göre ise aracın üretiminin başlamasının üzerinden 9 ay geçtikten sonra yapılan bu kesinti hiç normal değil.

Tesla tarafından yapılan bu üretim kesintisinin ardından, şirketin hisseleri %1 oranında düştü ve şu anda 287 dolardan işlem görüyor. Tesla Model 3'ün üretiminde yaşanan sıkıntıların şirketi krize götürme ihtimali ise çeşitli analistler tarafından ortaya atılıyor. Model 3'e olan talebi karşılayamayan Tesla, üretim sıkıntılarını en kısa süre içinde aşmayı umuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla'nın üretim krizi daha ne kadar sürecek?