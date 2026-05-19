Kobi TESK’ten esnaf için yeni yapılandırma çağrısı
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârların ağır borç yükü altında ayakta kalmaya çalıştığını belirtti ve esnafın rahatlatılması için yeni formüller üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Esnaf ve sanatkârların borçlarını ödemek istediğini ancak mevcut ekonomik koşulların buna izin vermediğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüksek faizli yapılandırmaların çözüm olmaktan uzak kaldığını söyledi.

 

Palandöken, "Hem Maliye Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu Bağ-Kur ve SSK borçlarını 72 aya kadar yapılandırıyor. Ancak faiz oranı yüzde 39 seviyesinde. İnsanlar bırakın borcunu ödemeyi faizini bile karşılayamaz hale geliyor. Bu nedenle esnaf bu yapılandırmaları cazip bulmuyor. "Vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna olan borçların 72 aya bölünmesi olumlu bir adım gibi görünse de yüksek faiz nedeniyle ödeme planları sürdürülebilir olmuyor. İnsanlar zaten mevcut taksitlerini ödemekte zorlanıyor. Böyle bir ortamda yüksek maliyetli yapılandırmaların altından kalkmaları mümkün değil" dedi.

 

“Esnafın ayakta kalması zorlaşıyor”

Esnafın finansmana ulaşmakta da ciddi sorun yaşadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla verilen krediler de artık alınamaz hale geldi. Çünkü esnafın ya vergi dairesine ya da Bağ-Kur’a borcu bulunuyor. Borçlarını kapatmaya çalışan esnaf aynı zamanda krediye erişemiyor. Çektiği krediyi ödeyen yeniden kredi kullanamıyor. İnsanlar başkasından borç alarak yükümlülüklerini yerine getirmeye çalışıyor. Bu durum esnafı daha da çıkmaza sürüklüyor. Dükkânına mal koyamayan, vergi borcunu ve SGK primini ödeyemeyen esnaf nasıl ayağa kalkacak? Nasıl rekabet edecek? Türkiye’de yaklaşık iki buçuk milyon esnaf ve sanatkâr bulunuyor. Bu işletmeler piyasadan çekildiğinde yerlerine yenisinin gelmesi kolay değil. Kapanan iş yerinin tekrar ayağa kalkması artık çok zor hale geliyor" ifadelerini kullandı.

 

“Yeni formüller üretilmeli”

Esnafın yaşadığı sıkıntıların çözümü için kapsamlı bir yapılandırma çağrısında bulunan Palandöken, "Bir yapılandırma yapılmalı ve insanlar rahatlatılmalı. Faiz oranları mutlaka düşürülmeli. Esnaf çalışıp borcunu ödemek istiyor ancak mevcut şartlarla bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Bu sıkıntının bir an önce çözülmesi gerekiyor. Aksi halde ne esnaf ayağa kalkabilir ne de piyasalar yeniden canlanabilir" şeklinde konuştu.

