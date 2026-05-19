Acun Ilıcalı’nın resmen feleği şaştı! 18 sene sonra tam bir kâbus yaşandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Acun Ilıcalı'nın resmen feleği şaştı! 18 sene sonra tam bir kâbus yaşandı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Maribor, Slovenya Ligi’ni 5. sırada tamamladı ve 18 yıl sonra ilk defa Avrupa kupalarının dışında kaldı.

Acun Ilıcalı’nın 2024 yılında satın aldığı Slovenya ekibi Maribor, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadı. Sloven temsilcisi tam 18 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarının dışında kaldı.

Slovenya Ligi’nin köklü kulüplerinden Maribor, sezonun son haftasında Mura deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla ligi 33 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik, 11 mağlubiyetle tamamlayan Maribor, 50 puanla 5. sırada kaldı.

Bu dereceyle birlikte takım, 18 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemedi. Maribor geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamış ve Avrupa bileti almıştı. Ancak Acun Ilıcalı dönemindeki bu sezon kulüp adına büyük hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

Öte yandan Acun Ilıcalı’nın odağının İngiltere’deki Hull City olduğu belirtildi. Championship play-off finaline yükselen Hull City, Southampton karşısında kazanması halinde Premier Lig’e yükselecek. 23 Mayıs’ta oynanacak kritik mücadeleyi Hull City’nin kazanması durumunda İngiliz ekibi yaklaşık 300 milyon euroluk Premier Lig gelirinin sahibi olacak. Acun Ilıcalı’nın İngiltere projesine büyük önem verdiği konuşuluyor.

