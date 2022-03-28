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Aktüel TESK'ten Başkan Erdoğan'a "KDV indirimi" teşekkürü
Aktüel

TESK'ten Başkan Erdoğan'a "KDV indirimi" teşekkürü

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararından dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 22:37:00 -
TESK'ten Başkan Erdoğan'a "KDV indirimi" teşekkürü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Twitter hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimi kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bendevi Palandöken paylaşımında, "Birkaç gün önce dile getirdiğim bez, sabun gibi çeşitli hijyen ürünlerindeki vergi indirimi talebimizin karşılık bulması sevindirici oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hijyen ürünlerindeki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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