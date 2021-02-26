Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? TRT Teşkilat dizisi hangi gün yayınlanacak?

Teşkilat dizisi için meraklı bekleyiş sürüyor. TRT'nin aile yapısına hitap eden yapıtları arasına, güçlü kadrosu ve sağlam kadrosu ile bir yenisi daha ekleniyor. TRT'de yayınlanacak olan istihbarat dizisi Teşkilat'ın muhteşem tanıtımı yayınlandı. Dizinin yayınlanan tanıtımı ilgiyi artırdı. Teşkilat dizisi tanıtımı "“Bazı kahramanlar vardır, siz onları asla bilmezsiniz... Tüm dünyaya karşı dik durmak için, ölmeden evvel ölmüşlerdir…” cümleleri ile ifade edildi.

TRT1 büyük beğeni ile takip edilen tarihsel dönem dizileri ve Türk toplumunun aile yapısına hitap eden, izleyiciye olumlu izlenim bırakma gayretinde olan yapımları her geçen gün kalitesini artırıyor. Teşkilat dizisi bu anlamda da TRT1'in büyük yapıtlarından birisi olmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ın rol aldığı TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş ve özel hayatlarında yaşadıklarını konu alan Teşkilat dizisinin ne zaman başlayacağı ve hangi günlerde ekrana geleceği merak kazandı.

Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak?

Teşkilat ne zaman başlayacağı ile ilgili heyecan dorukta. Pazar günleri yayımlacak olan dizinin 1 Mart Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Etkili kadrosu ve güçlü yapımı ile merakla beklenen ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın bir anlamda perde arkasını ekran önüne getirecek olan‘ Teşkilat dizisi ilk bölümü ile 7 Mart 2021 Pazar günü TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

Teşkilat dizisi konusu ne?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olağanüstü tecrübeleri seyredilecek. Başkent Ankara’da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla çekilen dizi Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alacak. Teşkilat dizisinde bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde “kötü adamların” kim olduğu da gündeme gelecek.

‘Teşkilat’, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla “yer altına” inen ‘yedi vatan sevdalısının’ mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını konu ediniyor.

Teşkilat oyuncuları kimler?

‘Teşkilat’ dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek. Dizinin önemli özelliklerinde biri de İHA/ SİHA teknolojisinin yakından tanıtılması. MİT’in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de bu dizi ile ekranlara gelecek.

Teşkilat dizisi başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin bulunuyor. ‘Teşkilat’ın ilk tanıtımı ile diziye yoğun ilgi arttı.