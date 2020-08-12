  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken, LGS'de meslek okullarına ilgiyi değerlendirdi:

"Dezenfektan ve maskede üretim üssü haline gelen meslek liselerinin bu dönemde en çok tercih edilen liseler haline gelmesi memnuniyet vericidir"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 13:34:22 -
TESK Genel Başkanı Palandöken, LGS'de meslek okullarına ilgiyi değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dezenfektan ve maskede üretim üssü haline gelen meslek liselerinin, bu yıl en çok tercih edilen liseler haline gelmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan ilk yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi.

Meslek okullarının tercih edilme oranlarının bu yıl arttığını vurgulayan Palandöken, yeni nesil icatların da merkezi olan meslek okullarının ülkenin geleceğinde, istihdamın artırılmasında ve işsizliğin önlenmesinde çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Palandöken, "akademik başarısı düşük öğrencilerin tercih ettiği okullar" olarak algılanan meslek liselerinin, Kovid-19 salgını sürecinde üstlendikleri rolle toplumun en büyük ihtiyacını karşıladığına dikkati çekerek "Dezenfektan ve maskede üretim üssü haline gelen meslek liselerinin bu dönemde en çok tercih edilen liseler haline gelmesi memnuniyet vericidir." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Afrika ülkesi kan gölüne döndü! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Dünya

Afrika ülkesi kan gölüne döndü! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

2011 yılında Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan'da sıcak çatışmalar yaşanıyor. İç savaşla kavrulan ülkede askerler ile..
Tüm öğrencileri yakından ilgilendiren karar... MEB'den açıklama geldi
Eğitim

Tüm öğrencileri yakından ilgilendiren karar... MEB'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı son..
ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de kabus devam ediyor! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 653 artarak 166 bin 273'e yükseldi.
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı