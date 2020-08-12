TESK Genel Başkanı Palandöken, LGS'de meslek okullarına ilgiyi değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dezenfektan ve maskede üretim üssü haline gelen meslek liselerinin, bu yıl en çok tercih edilen liseler haline gelmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan ilk yerleştirme sonuçlarını değerlendirdi.

Meslek okullarının tercih edilme oranlarının bu yıl arttığını vurgulayan Palandöken, yeni nesil icatların da merkezi olan meslek okullarının ülkenin geleceğinde, istihdamın artırılmasında ve işsizliğin önlenmesinde çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Palandöken, "akademik başarısı düşük öğrencilerin tercih ettiği okullar" olarak algılanan meslek liselerinin, Kovid-19 salgını sürecinde üstlendikleri rolle toplumun en büyük ihtiyacını karşıladığına dikkati çekerek "Dezenfektan ve maskede üretim üssü haline gelen meslek liselerinin bu dönemde en çok tercih edilen liseler haline gelmesi memnuniyet vericidir." ifadesini kullandı.