Tesettür giyim seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar

Ülkemizde geçmiş yıllarda, oldukça düşük bir pazar yapısına sahip olan tesettür giyim, tesettürlü bayanlar için az ve yüksek ücretli ürünler sunmaktaydı. Günümüz koşullarında, teknolojinin artışı, yatırımcıların artışı, devletin yatırımcılara sağlamış olduğu destek kredi ve imkanlar, tesettür giyimde hizmet pazarını artışını sağlamıştır. Bu artış sonucunda, tesettür giyim moda tasarımcılarının dikkatini çekmeyi başarmış ve son moda üretilen tasarımların tesettür giyime entegresi sağlanmıştır.

Yaşanan bu gelişmeler hizmet veren tekstil firmaları, moda tasarımcıları ve en önemli kesim tesettürlü bayanların olmak üzere bütün tarafların olumlu kazançlar sağlamasına neden olmuştur. Tesettürlü kadınlar, önceden kaliteli ürünler almak için sadece belli başlı markaları tercih etmek zorundaydılar ve bu ürünleri çok pahalı fiyatlarda bulabiliyorlardı. Şuan günümüz koşullarında tesettürlü kadınlar için her bütçeye uygun kaliteli, uygun fiyatlı ve geniş ürün seçenekleri bulunan tesettür giyim marka ve hizmetleri bulunmaktadır.Tesettürlü bayanlar, önceden mağazalarda bile bulamadıkları ürünleri yada çok pahalıya temin ettikleri ürünleri, internet üzerinden satış yapan online giyim mağazalarından, evlerinin rahatlığında uygun fiyatlarla yapabilirler.Ürün seçeneğinin bu kadar artması ile tesettürlü kadınların seçim yaparken daha dikkatli olmaları gerekmektedir.

Şık Modellere Yer Açın

Özellikle bir ürünü sırf ucuz olsun diye yada çok pahalı kaliteli olsun diye seçmemeleri gerekir. Tekstil sektöründe artan hizmetin belkide tek olumsuz yanı piyasaya çok ucuz ürün seçeneği olsun diye kalitesi düşük ürünler çıkarması olmuştur. Oluşturulan ürünün satış potansiyeli genellikle düşük gelirli insanlar üzerine olmuştur. Mantıklı düşünüldüğünde bir ürünün daha uzun süre kullanılması, kısa vadede bozulan ürünlerin kullanılmasından daha ekonomiktir. Örneğin 100 TL vererek alınan kaliteli, uzun kullanım ömrü olan ve yıkama sonrası renk bozulması, küçülme yapmayan bir ürünü uzun yıllar kullanabilirken, 50 TL altında satılan kalitesiz kumaştan üretilen bir iki yıkamada bozulan kısa ömürlü bir ürünü uzun seneler kullanmak mümkün değildir. Tesettür giyim alışverişinde bayanların en çok dikkat etmesi gereken şey alacaklarının ürünün kumaşının kalitesidir. Bir uyarıda bulunmak gerekirse, bazen çok kaliteli kumaşa sahip ürünler marka ve mağazaların yapmış olduğu kampanya ve indirimlerle her bütçede bayanın sahip olabileceği minimum satış fiyatına çekilmektedir.

Tesettürlü bayanlar, giyime ayırdıkları bütçeden kar etmek için mutlaka bu indirim ve kampanyaları takip etmelidir. Özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda % 60 oranlarında indirimler ve çoklu alımlarda hediye ürün alımı fırsatı sunmaktadır.Tesettür giyimde diğer dikkat edilmesi gereken konular arasında, tesettür anlayışına uyan giyim tarzı gelmektedir. Tesettür, bayanların vücudunda dikkat çeken bölümlerin, vücut hatlarının kapatılmasıdır. Tesettür kıyafet alırken en çok bu konuya dikkat edilmelidir. Bayanlar, seçim yaparken tercihlerini dikkat çekmeyen sade ve vücut hatlarını izleyen ürünlerden yana yapmalıdır.Bayanlar, yaşlarına, gidecekleri ortama ve fiziksel özelliklerine uygun tesettür ürünler kullanmalıdır.Tesettür kıyafetlerde günlük seçim yaparken, pullu, taşlı ürünlerden uzak durulmalıdır, bu ürünlerin yerine sade şık ve kullanım açısından rahat ürünler tercih edilmelidir. Günlük kıyafetler, uzun süre üzerimizde kalacağı için, terletme, koku, yakma ve alerjik sorunlara neden olacak kaşıntı yapacak ürünlerden uzak durulmalıdır. Tesettür giyimde, beden seçimi de oldukça önemlidir. Üzerimize yapışan yada çok bol olan ürünlerden uzak durulmalıdır.

Tesettür Pardesü Sekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tesettür pardesü, tüm vücudu kapatan, yere kadar uzun bir dış giyim ürünüdür. Tesettürlü bayanların her mevsimde tercih ettiği oldukça kullanışlı rahat bir üründür. Yaz ve kış mevsimindeki kullanım türlerine göre çeşitli kumaş seçeneğine sahiptir. Tesettürlü bayanlar, yaz mevsiminde yapacağı seçimlerde ince hafif yapılı ve terletmeyen ürünler tercih etmelidir. Şık bir dış giyim ürünü olan pardesü, çeşitli renk seçeneklerine sahiptir. Tesettürlü bayanlar tercihlerini abartıya kaçılmayan sade ürünlerden yana kullanmalıdır. Pardesü seçiminde bayanların vücut şekillerine göre seçim yapmaları gerekir.

Fiziksel özelliklerini tanıyarak vücut tipine uygun seçimler yapan kadınlar, her kıyafet içerisinde şık görüneceklerdir. Basen ölçüleri geniş olan bayanlar, pardesü seçerken basen kısımları bol bel kısımları oturtmalı modelleri tercih etmelidir. Seçilen bu model basen kısımlarındaki kusurları gizleyerek daha zayıf ve belinizi daha ince gösterecektir. Seçiminizi koyu renklerden yana yaparsanız bu sizin için artı bir avantaj olacaktır. Göğüs ve üst beden kısmı geniş olan bayanlar seçimlerinde sade ve düğmesiz tercihler yapmalıdır. Bu vücut yapısında olan bayanlar A kesim pardesü modellerini tercih edebilirler. İnce ve zayıf beden ölçülerine sahipseniz vücuda oturan ve omuzlarında vatka bulunan pardesü modellerini tercih etmelisiniz.

Bu özelliklere sahip bir pardesü ile şık ve zarif görünebilirsiniz. Bütün vücut tiplerine uygun bir model olan mevlana modeli pardesü ise bol ve dökümlü yapısı sayesinde tesettürlü bayanlar tarafından oldukça fazla tercih edilmektedir. Vücut hatlarını oldukça iyi gizleyen bu model spor ve rahat giyinmek isteyen bayanların tercihleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Şık giyinmeyi seven bayanlar için hazırlanmış mevlana model pardesü çeşitleri, özel davetlerde giyinmek için oldukça uygun bir parçadır.

Tesettür Kap Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tesettür kap, tesettür ürünlerin arasına yeni katılan ve oldukça rağbet gören ince, hafif yapılı, bir üründür. Tesettür kap modelleri tesettür pardesü modelleri ile karıştırılmaktadır. Tesettür kaplar pardesü modellerine göre daha ince kumaştan üretilirler ve uzunlukları diz altı seviyelerindedir. Tesettür kap modelleri, tuniklerin daha uzun hali gibi düşünülebilir, pardesü ve tunik ortasında bir üründür.Hafif ve kullanışlı yapıları sayesinde, sıcak yaz günlerinde, günlük kullanımlarda tesettürlü bayanların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Pantolon giymeyi tercih eden tesettürlü bayanların kullanımı için uygundur. Bol ve dökümlü bir yapıya sahip olan kap modellerinde, beden seçimi önemlidir. Model olarak bol durması gereken bir ürün olduğu için bedeninizden küçük dar tercih edilmemelidir. Tesettür kap modelleri oldukça geniş renk yelpazesine sahiptir. Yaz aylarında bayanlar tarafından en çok tercih edilen renkler açık krem, vizon, pudra pembesi ve sütlü kahve renkleridir.

Tesettür Manto Hakkında Bilmemiz Gerekenler

Tesettür manto, tesettür giyinen bayanların çok eski zamanlardan beri kullandığı kalın, soğuktan koruyan kışlık bir üründür. Her sene farklı model ve tasarımlarla ürün satışına sunulan tesettür manto modelleri şık ve kaliteli giyinen tesettürlü bayanların tercih ettiği bir üründür.Tesettür manto, tesettür giyinen bayanlar için oldukça fazla seçeneğe sahiptir, prenses manto, geniş manto, kısa manto, kolsuz ve yetim kol manto, kürk manto, panço manto, düğmeli manto, dolamalı manto ve park manto olmak üzere her zevkte kadına hitap eden bir ürün çeşididir.

Tesettür manto almak isteyen bayanlar kaliteli kumaşa sahip olan manto seçeneklerini tercih etmeleri gerekir. Tesettür manto kalite ve kumaş yapısına göre fiyatlandırılır. Pardesü modellerine göre daha pahalı bir üründür.Renk seçimlerinde koyu renkler oldukça fazla tercih edilirken, son yıllarda kırmızı, mor, mavi, hardal ve haki renkler tesettür manto kullanan bayanların en çok tercih ettiği renklerdir.

Renk seçimlerinde koyu renkler oldukça fazla tercih edilirken, son yıllarda kırmızı, mor, mavi, hardal ve haki renkler tesettür manto kullanan bayanların en çok tercih ettiği renklerdir.

Kaynak :https://www.modamerve.com/