Terry Rusya yolcusu! İşte yeni takımı

37 yaşındaki Jahın Terry, iki yıllık anlaşma sağladığı Rus ekibiyle sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Spartak, savunma oyuncusu Samuel Gigot'un ağır bir sakatlıkla sezonu kapamasının ardından, bonservisi elinde bulunan Terry ile iletişime geçti.