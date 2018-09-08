Terry Rusya yolcusu! İşte yeni takımı
Chelsea efsanesi Terry, futbol kariyerine Rusya'da devam edecek. Aston Villa'dan ayrılan John Terry, Spartak Moskova'ya gidiyor.08 Eylül 2018 Cumartesi 16:45
37 yaşındaki Jahın Terry, iki yıllık anlaşma sağladığı Rus ekibiyle sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Goal'ün edindiği bilgilere göre Spartak, savunma oyuncusu Samuel Gigot'un ağır bir sakatlıkla sezonu kapamasının ardından, bonservisi elinde bulunan Terry ile iletişime geçti.
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