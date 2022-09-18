Terörle Mücadele Gazisi Yavuz'dan Gaziler Günü Mesajı

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Yavuz mesajında “Bugün milletimizin maddi ve manevi varlığında çok ayrıcalıklı bir yeri bulunan Gaziler Günü’nü idrak ediyoruz . Dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde yaşamakta olan milletimiz, gerek dünya barışını sağlamak gerekse yaşadığı bu cennet vatanın bütünlüğünü korumak için tarih boyunca çeşitli savaşlara girmiş ve bu savaşlarda birçok vatan evladı üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek hayatlarını ortaya koymuş ve gazilik onuruna erişmiştir" dedi.

Ayrıca Yavuz şu ifadeleri kullandı; "Vatan ve millet sevgisinin, ecdadımıza ve milletimize vefanın, sadakatin ve bağlılığın onurlu temsilcileri; şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin asırlar boyunca ayakta durmasının ve dünya barışının güvencesi olarak mazlum halkların ümidi olmasının yegâne dayanakları ve ikamesi olmayan güçleridir. Milletçe gazilerimizin hatıralarını, manevi emanetlerini, vatan uğruna gösterdikleri mücadele azimlerini hürmetle ve hayranlıkla andığımız bugünü, vatan topraklarının bütünlüğünü korumak, dünya barış ve güvenliğine katkıda bulunmak için, hayatlarını ortaya koyan ve gazilik onuruna erişen kahramanlarımızın Gaziler Günü’nü kutlar. Aziz Şehitlerimize ve ebediyete intikal eden Gazilerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile bireylerine şükranlarımı ve saygılarımı sunarım"