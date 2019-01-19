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Teröristlerin taciz ateşine karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığından, Afrin bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 07:22
Teröristlerin taciz ateşine karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığından, Afrin bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 08:02
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Afrin
  3. Anadolu Ajansı

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