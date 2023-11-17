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Gündem Teröristlerden Mescid-i Aksa'da Müslümanlara gaz bombası ile müdahale
Gündem

Teröristlerden Mescid-i Aksa'da Müslümanlara gaz bombası ile müdahale

Yeniakit Publisher
2023-11-17 14:39:00 -

Terörist İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı öncesi içeriye alınmayan Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları 42 gündür sürüyor. Gazze Şeridi’ndeki saldırılarda can kayıpları artmaya devam ederken, İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da cuma namazı öncesi Müslümanlara yine sert müdahalede bulundu.

İsrail güçleri kısıtlamalar nedeniyle Mescid-i Aksa'ya girmesi engellediği Filistinlilere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.

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