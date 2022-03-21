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Aktüel Teröristbaşı Cemil Bayık SİHA korkusundan bakın ne yaptı
Aktüel

Teröristbaşı Cemil Bayık SİHA korkusundan bakın ne yaptı

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından sözde KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık Kandil’deki Nevruz kutlamalarına SİHA korkusundan görüntülü mesaj gönderebildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 16:25:00 -
Teröristbaşı Cemil Bayık SİHA korkusundan bakın ne yaptı

 yeniakit  Ankara 

Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonları nedeniyle sürekli yer değiştiren PKK’nın sözde yöneticileri artık alanlara bile inmeye korkar oldular.

Örgütün en güvendiği üslerinden olan Kandil’de düzenlenen sözde Nevruz kutlamalarına dahi bizzat katılamayan örgütün elebaşlarından Cemil Bayık ancak görüntülü mesaj gönderebildi.

Örgütün medya organlarından yayınlanan haberde, “Kandil’de düzenlenen Newroz kutlamasına görüntülü bir mesaj gönderen Cemil Bayık, ‘Kürt halkı Newroz gerçekliğini çok iyi bilmeli. Newroz birlik ve direnişin gelişmedir’ dedi.” ifadeleri kullanıldı.

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