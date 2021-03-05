Terör yandaşı karanlık oda şimdi de erkekleri hedef gösterdi!

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Türkiye’nin “kadına şiddeti önleme” kılıfı altında Avrupa Konseyi tarafından aile ve nesil depremine sürüklendiği İstanbul Sözleşmesi, solak medya tarafıdan alttan alta işlenen haberler desteklenmeye çalışılıyor.

Kaçak kurduğu siteler üzerinden kirli fikirlerini empoze etmeye devam eden karanlık odatv’de yer alan bir haberde, alenen ‘cinsiyetçilik’ yapılarak tüm erkekler hedef alındı.

“Erkek terörü” dediler

Türkiye’de 3 kentte işlenen kadın cinayetlerinin derlendiği skandal haber “Erkek terörü ölüm saçtı” başlığıyla verildi.

“Erkek terörü” diyerek bütün erkekleri suçlu gibi gösteren karanlık oda, bir kaç gözü dönmüş caninin gerçekleştirdiği cinayetleri bütün bir cinsiyet grubuna mâl etti. Böylece İstanbul Sözleşmesi’ne dayanak oluşturulmaya çalışıldı.

İstanbul Sözleşmesi’ni haklı çıkarma çabası

Türkiye’de basın özgürlüğü bahanesiyle CHP yandaşlığında çığır açan solak medya, kadına şiddet bahanesiyle de toplum ahlakını dinamitleyen İstanbul Sözleşmesi’ni haklı çıkarmanın derdine düştü. Halbuki Türkiye’de ve dünyada çeşitli sebeplerle her gün kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk öldürülüyor. Ancak hiç birinde cinsiyet ayrımı yapılmazken ‘kadın’ üzerinden, cinsiyetçi ve feminist bir bakış açısı geliştirilmesi dikkat çekiyor.