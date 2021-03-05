  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terör yandaşı karanlık oda şimdi de erkekleri hedef gösterdi!
Gündem

Terör yandaşı karanlık oda şimdi de erkekleri hedef gösterdi!

Kaçak siteler aracılığıyla karanlık fikirlerini empoze etmeyi sürdüren odatv, 3 şehirde işlenen kadın cinayetlerini ‘erkek terörü’ başlığıyla vererek, İstanbul Sözleşmesi’nin alt yapısını oluşturmaya çalıştı. Karanlık site, tüm erkekleri ‘suçlu’ gibi gösteren skandal haberle cinsiyetçi bağnaz zihniyetini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 13:27:00 -
Terör yandaşı karanlık oda şimdi de erkekleri hedef gösterdi!

 Yeniakit.com.tr

Türkiye’nin “kadına şiddeti önleme” kılıfı altında Avrupa Konseyi tarafından aile ve nesil depremine sürüklendiği İstanbul Sözleşmesi, solak medya tarafıdan alttan alta işlenen haberler desteklenmeye çalışılıyor.

Kaçak kurduğu siteler üzerinden kirli fikirlerini empoze etmeye devam eden karanlık odatv’de yer alan bir haberde, alenen ‘cinsiyetçilik’ yapılarak tüm erkekler hedef alındı.

“Erkek terörü” dediler

Türkiye’de 3 kentte işlenen kadın cinayetlerinin derlendiği skandal haber “Erkek terörü ölüm saçtı” başlığıyla verildi.

“Erkek terörü” diyerek bütün erkekleri suçlu gibi gösteren karanlık oda, bir kaç gözü dönmüş caninin gerçekleştirdiği cinayetleri bütün bir cinsiyet grubuna mâl etti. Böylece İstanbul Sözleşmesi’ne dayanak oluşturulmaya çalışıldı.

İstanbul Sözleşmesi’ni haklı çıkarma çabası

Türkiye’de basın özgürlüğü bahanesiyle CHP yandaşlığında çığır açan solak medya, kadına şiddet bahanesiyle de toplum ahlakını dinamitleyen İstanbul Sözleşmesi’ni haklı çıkarmanın derdine düştü. Halbuki Türkiye’de ve dünyada çeşitli sebeplerle her gün kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk öldürülüyor. Ancak hiç birinde cinsiyet ayrımı yapılmazken ‘kadın’ üzerinden, cinsiyetçi ve feminist bir bakış açısı geliştirilmesi dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li uzmandan çarpıcı açıklama: Verileri gördükten sonra uyuyamadım!
Dünya

ABD'li uzmandan çarpıcı açıklama: Verileri gördükten sonra uyuyamadım!

Covid-19 vakaları ve ölümleri hakkındaki tahminleri dünya çapında yakından takip edilen Washington Üniversitesi hastalık uzmanı Chris Murray..
ABD'nin F-35 kararı sonrası Türkiye harekete geçti: Ömürleri 20 yıl uzatılacak
Teknoloji

ABD'nin F-35 kararı sonrası Türkiye harekete geçti: Ömürleri 20 yıl uzatılacak

ABD'nin F-35 kararı sonrası Türkiye F-16 savaş uçaklarının ömrünü uzatmak için kolları sıvadı. Savunma Başkanlığı tarafından başlatılan proj..
ABD'den o ülkeye güçlerini çek çağrısı
Dünya

ABD'den o ülkeye güçlerini çek çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Etiyopya'da bulunan Eritre güçlerin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay