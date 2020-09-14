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Aktüel Terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları öne sürülen iki sanığın yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları öne sürülen iki sanığın yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:17:22 -
Terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları öne sürülen iki sanığın yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan iki sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Y.K. ve C.Y, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada mahkeme başkanı tarafından tutuklu sanıklara dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtilerek, bu konudaki savunmaları soruldu.

Sanık Y.K. savunmasında dava dosyasındaki aleyhteki belgeleri kabul etmeyerek, YPG/PKK ile bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.

Silahlı herhangi bir eyleme katılmadığını dile getiren ve hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık Y.K, ''Suriye'de örgüte ait sözde karakolda nöbet tutmadım. YPG/PKK kamplarında silahlı ya da örgütsel eğitim almadım. Telefonumda tespit edilen fotoğraflar bana ait değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Sanık C.Y. de YPG/PKK ile bağlantısının bulunmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına ve dinlenmeyen tanıkların diğer celse hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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