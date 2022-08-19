Terör örgütü PKK'ya karşı ayaklandılar: Köyden defolun

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği nokta operasyonlar, terör örgütünde iç karışıklığa neden oldu. Yerel kaynaklar, örgütün Türkiye sınırındaki gizli tünel ağının vurulmasından sonra bölgeden ardı ardına alıkoyma haberleri geldiğini bildirdi.

Muhaliflerle iş birliği yaptıkları gerekçesiyle 50 örgüt mensubunun tutuklandığı kaydedildi. Kamışlı, Amuda, Darbasiyeh'de 30 terörist ve tünel inşaatında çalışan 20 işçi cezaevine atıldı. Tutuklananlar, muhaliflere tünel ağı hakkında bilgi vermekle suçlanıyor.

PKK'nın Türkiye'ye saldırı düzenlemek için kullandığı bir köy de PKK'ya karşı ayaklandı. Terör örgütü Darbasiyah kırsalındaki Jatal köyünü kullanarak TSK'ya saldırı girişiminde bulunmuş, TSK da bölgedeki terör noktalarını imha etmişti. Türkiye'ye yönelik saldırıdan sonra köy halkı ayaklandı.

Bölge halkı "TSK'ya saldırarak bizi hedef haline getirdiniz" diyerek PKK/YPG'ye karşı silahlandı ve teröristleri köyden kovdu. PKK/YPG unsurları köyü terk etmek zorunda kaldı. Bölgedeki gerilim devam ediyor.

16 terörist etkisiz

Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde 16 terörist daha öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 9, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine saldırmayı planlayan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ettiği vurgulandı.