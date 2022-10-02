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Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 15:25:00 - 2022-10-02 15:25:51
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG'li teröristlere derhal karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

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