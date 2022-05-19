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Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Pençe-Kilit Operasyonu'nda ve Metina bölgesinde toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 16:11:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ve Metina bölgesinde toplam 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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