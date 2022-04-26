Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen iki sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki sığınak tespit etti.
Sığınaklarda yapılan aramalarda, 3 büyük tüp, 7 küçük tüp, 2 akımölçer, 5 ampul, 70 ağrı kesici hap ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçleri sığınakları kullanılmaz hale getirdi.