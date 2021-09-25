Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."