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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale'de 3 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 18:26:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-1 Operasyonları" kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince Van'ın Başkale ilçesinin Terazin Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Jandarma SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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