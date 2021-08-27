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Aktüel Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu enselendi
Aktüel

Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu enselendi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "PKK/KCK terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten turuncu kategorideki 'Lilit Amed' kod adlı Hatun Dağtaş Diyarbakır Emniyetinin çalışması ile yakalandı" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 16:34:00 -
Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu enselendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, terör örgütü PKK/KCK 'sözde Amed eyaletinde' sorumlu düzeyde faaliyet gösteren turuncu kategorideki Hatun Dağtaş, dün Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla Kocaköy ilçesinde saklandığı köy evinde yakalandı.

Teröriste yardım ve yataklık eden 2 kişinin de gözaltına alındığı operasyonda, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği,1 tabanca, 2 el bombası ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Terörist Dağtaş'ın 26 Temmuz 2011'de Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü/Motosikletli Timler Amirliği Hizmet Binasına el bombası atılması olayını planlayan örgüt üyelerinden olduğu, ayrıca Diyarbakır kırsalında gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı olduğu tespit edildi. Terörist Dağtaş ile 2 kişinin adli işlemleri devam ediyor.

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