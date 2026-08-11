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Dünya Terör örgütü Eş-Şebab'a ağır darbe
Dünya

Terör örgütü Eş-Şebab'a ağır darbe

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Terör örgütü Eş-Şebab'a ağır darbe

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlenen operasyonda 7 militan etkisiz hale getirildi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), tarafından yapılan açıklamada, Aşağı Şabel bölgesindeki Tawakal'da terör örgütü Eş-Şebab'ın kullandığı bir merkeze yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

NISA'nın elde ettiği istihbarat doğrultusunda söz konusu merkezde, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 7 militanın etkisiz hale getirildiği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın Mushaani bölgesindeki sorumlusu Yunus Moallim Abukar, Tawakal bölgesindeki mali sorumlusu Ebu Haji Farey, Aşağı Şabel bölgesindeki sorumlusu Ayatullahi ile Baladul-Amin bölgesindeki sorumlusu Abdifatah Rooble'nin yaralandığı ifade edildi.

 

Somali'de 2006'da ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde, örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütülüyor.

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