Terör örgütü DEAŞ zanlıları patlayıcıyı kitabevinde saklamış

ADANA (AA) - Adana merkezli iki ilde 19 şüphelinin yakalandığı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda ele geçirilen yaklaşık 500 gram patlayıcının, gözaltındaki zanlılardan birine ait kitabevinden çıktığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında iki gün önce Adana ile Muğla'da düzenlenen, 19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 500 gram patlayıcının, gözaltındaki zanlılardan Salih K'ye ait kitabevinden çıktığı, maddenin TNT ve RDX karışımlı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin, kitabevini örgütsel toplantılar düzenlemek için de kullandığı belirtildi.

- Operasyon

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 Kasım'da düzenlenen operasyonda Adana'da 18, Muğla'da 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde, yaklaşık 500 gram patlayıcı, tabanca ve 2 av tüfeği ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

Örgütsel materyallerde yapılan incelemelerde yakalanan zanlıların, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edilmişti.



Şüphelilerin, ağustos ayında Adana'da yakalanarak tutuklanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in elebaşılığını yaptığı Yamaçlı grubuyla bağlantılı olduğu ileri sürülmüştü.