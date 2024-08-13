  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Terör örgütleri için hayati önem taşıyordu! MİT öncülüğünde yeni operasyon
Gündem

Terör örgütleri için hayati önem taşıyordu! MİT öncülüğünde yeni operasyon

Yeniakit Publisher
2024-08-13 11:18:00 - 2024-08-13 11:32:05
Terör örgütleri için hayati önem taşıyordu! MİT öncülüğünde yeni operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde düzenlenen operasyonda binlerce kişinin verilerini ele geçiren siber casus ağı çökertilerek 11 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile birlikte bir siber casusluk şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlendi. Türkiye’nin de içinde olduğu dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk ağı, düzenlenen operasyonla çökertildi. Ayrıca operasyonda şebeke içinde yer alan 11 kişi yakalandı.

Verileri terör örgütleri ile paylaştılar

MİT'in elde ettiği istihbarata göre, yurtdışı uzantıları da olan siber casusluk ağının birçok ülkeden ele geçirdikleri kişisel verileri terör örgütleri dâhil, talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi. MİT'in uzun süredir takip ettiği casusluk şebekesinin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.

İnternet siteleri erişime kapatıldı

Operasyon kapsamında, örgüt üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderilirken çok sayıda internet sitesinin de erişime kapatılması sağlandı. Öte yandan gizlilik kararı olan soruşturmayla ilgili çalışmalar detaylı şekilde sürdürülürken ele geçirilen veriler titizlikle incelenmeye devam ediyor.

Siber casuslukla mücadelede kararlılık

Son derece kritik öneme sahip olan kişisel verilerin korunmasına karşı MİT’in de, siber casusluk operasyonlarını genişleterek sürdürmesi bekleniyor. Casusluk ağına karşı yapılan operasyonların sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp, yurt dışındaki bağlantıları da mercek altına alınması bekleniyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Siber Kıyamet" denemesi ve Türkiye'nin istiklali meselesi! İşte Türk ekonomisini diriltecek kıvılcım! Nedir bu "PALEZ"?
“Siber Kıyamet” denemesi ve Türkiye'nin istiklali meselesi! İşte Türk ekonomisini diriltecek kıvılcım! Nedir bu “PALEZ”?

Medya

“Siber Kıyamet” denemesi ve Türkiye'nin istiklali meselesi! İşte Türk ekonomisini diriltecek kıvılcım! Nedir bu “PALEZ”?

Boğaziçi’nde siber güvenlik kampı
Boğaziçi’nde siber güvenlik kampı

Teknoloji

Boğaziçi’nde siber güvenlik kampı

Maduro, Instagram'ı siber faşizmle suçladı!
Maduro, Instagram'ı siber faşizmle suçladı!

Dünya

Maduro, Instagram'ı siber faşizmle suçladı!

Futbol kulübü bonservis ücretini siber saldırganlara kaptırdı
Futbol kulübü bonservis ücretini siber saldırganlara kaptırdı

Spor

Futbol kulübü bonservis ücretini siber saldırganlara kaptırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatana ihanetin cezası tektir

Bu ibneleri adın! Bu ibneleri kurşuna dizin! Vatana ihanetin bahanesi olmaz! Sorgulayıp, gerekli bilgileri, ilişki ağlarını ortaya çıkardıktan sonra GEBERTİN!!!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23