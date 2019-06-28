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Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı

Filistin'in imhasının konuşulduğu Bahreyn’de Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin de konuşulduğu belirtiliyor. Filistinli Uluslararası İlişkiler Uzmanı Celal Selmi, siyonist devletin yeni Akdeniz projeksiyonu kapsamında Lübnan Münhasır Ekonomik Bölgesi niteliği taşıyan Kariş bölgesi ve 9 Blok olarak isimlendirilen deniz hattının İsrail’e verileceğini söyledi.

28 Haziran 2019 Cuma 07:36
Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı

ABD’nin Filistin’i imha planının görüşüldüğü Bahreyn’de, Doğu Akdeniz de gündeme geldi. Lübnan’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi olan ve zengin gaz yatakları ile dolu 9. bloğun İsrail’e verilmesine yeşil ışık yakıldı.

Ortadoğu ve İslam dünyasına yönelik ABD-İsrail planının konuşulduğu Bahreyn Çalıştayı’nda Akdeniz’de harita değişikliği de gündeme gelen konular arasında yer aldı. Filistinli Uluslararası İlişkiler Uzmanı Celal Selmi, İsrail’in yeni Akdeniz projeksiyonu kapsamında Lübnan Münhasır Ekonomik Bölgesi niteliği taşıyan Kariş bölgesi ve 9 Blok o"larak isimlendirilen deniz hattının İsrail’e verileceğini açıkladı.

Yeni Şafak’a konuşan Filistinli uzman, İsrail’in karada olduğu gibi Akdeniz haritasında da yeni işgal alanları belirlediğini anlattı.

İsrail sınırlarını aşıyor

Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi tarafından tırmandırılan gerginliğe dikkat çeken Celal Selmi, “Akdeniz’de Türkiye aleyhinde yürütülen provokasyonun en önemli aktörü İsrail. Bahreyn zirvesinde çizilen Akdeniz haritası, Kıbrıs açıklarında süren provokasyonun bir parçası ve bölgede Türkiye’nin önünü kesme girişimlerinin devamıdır. İsrail, kara ile birlikte deniz sınırlarının da yeniden çizilmesini istiyor. Bu işgal hamlesi ile bir yandan Türkiye’nin hareket alanını daraltmak, diğer yandan ise Kıbrıs provokasyon sahasına yaklaşmak istiyor” dedi.

Akdeniz’de başta Gazze açıklarında yer alan Maren bölgesi olmak üzere milyarlarca metreküp gaz potansiyeli tespit edildiğini kaydeden Selmi, Akdeniz planının detaylarını şöyle özetledi:

Hedef zengin gaz rezervleri

"İsrail tarafının önceden belirlediği alanın devri konusunda yapılacaklar Bahreyn’de Arap katılımcılara iletildi. İsrail araştırma ekipleri Akdeniz’de 5 büyük gaz havzası tespit etti ve buralarda sondaj faaliyetlerine başlama hazırlığı yapıyor. Karşılığında Ürdün üzerinden Filistinlilere yurtdışı seyahat konusunda kolaylık tanınması ve Sina yarımadasında Gazze için liman ve havalimanı inşaa ederek Filistinlilere kiralama taahhüdünde bulunuldu. Bu olayda en çarpıcı nokta ise tüm bunlar için belirlenen 6 milyar dolarlık bütçenin Suud ve BAE’ye ödettirilmesidir."

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 07:36
  1. Akdeniz
  2. Lübnan
  3. İsrail
  4. Bahreyn
  5. Filistin
  6. ABD
  7. Doğu Akdeniz

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  • ahmetahmet59 dk önce
    Ak parti sözcüsü Ömer Çelik demişti ki.İsrail devleti ve halkı Türkiyenin dostudur.

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