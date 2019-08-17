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Terör devleti İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

Terör devleti İsrail, Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırısında, Hamas'a ait 2 yeri vurduğunu açıkladı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:07
Terör devleti İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!

Terörist İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısıyla Hamas'a ait 2 yeri vurduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyine ve orta kesimine düzenledikleri hava saldırısında Hamas'a ait 2 yeri vurduğunu belirtti.

Adraee, hava saldırısının, dün Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan rokete karşılık olarak düzenlendiğini savundu.

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah mahallesinde bir yeri ve Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinin doğusundaki Vadi es-Selka köyü yakınındaki bir araziyi hedef aldığı görüldü.

Ölü, yaralı yok

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Hamas'tan henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:07
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