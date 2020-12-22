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Aktüel Terör davasında 22 yıl 3 ay hapse çarptırılan HDP'li Leyla Güven cezaevine gönderildi
Aktüel

Terör davasında 22 yıl 3 ay hapse çarptırılan HDP'li Leyla Güven cezaevine gönderildi

Güven'in evinde saklandığı HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 11:28:23 -
Terör davasında 22 yıl 3 ay hapse çarptırılan HDP'li Leyla Güven cezaevine gönderildi

DİYARBAKIR (AA) - Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapse mahkum edilen eski HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven, cezaevine gönderildi.

Saklandığı HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in evinde dün gece gözaltına alınan Güven, işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

9'uncu Ağır Ceza Mahkemesine getirilen Güven'e, hakkında verilen karar okundu. Güven daha sonra cezaevine konuldu.

- Güven'i evinde saklayan milletvekili hakkında soruşturma

Bu arada Güven'i evinde saklayan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında TCK'nin 283. maddesindeki "Suçluyu kayırma" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Söz konusu madde, suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlayan kimselere altı aydan beş yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 2 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Güven, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı bir başka davada ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilmişti. Karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı. TBMM Genel Kurulunda, 4 Haziran'da HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunmuştu. Anayasa gereğince Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Leyla Güven'in milletvekilliği düşmüştü.

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