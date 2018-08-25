Terör bitti, Mardin halkı keyfini sürüyor

Mardin'de Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasında bulunan ve çorak dağlar arasında saklı bir cennet olan yeşeren Beyazsu Vadisi'ndeki işletmeler, geçtiğimiz yıllarda terör nedeniyle kapatıldı. Ancak bölgede huzurun sağlanmasıyla vadi, kapılarını tekrar açtı. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Nusaybin'de bulunan Mor Yakup Manastırı, Mor Evgin Manastırı ve Zeynel Abidin Camisi'nin tarihi dokusunu ziyaret ettikten sonra, artık kendilerini Mardin'in Yeşil Vadisi olarak bilinen Beyazsu Çayının doğal güzelliğini bırakıyor. Mardin'in 10 ilçesinin su ihtiyacını da karşılayan Beyazsu'daki işletmeciler, suyun üzerinde kurdukları ahşap platformlarda ziyaretçileri ağırlıyor. Bölgenin en serin yeri olan Beyazsu'da yemek yiyerek güzel bir gün geçiren ziyaretçiler, daha sonra evlerine ya da otellerine dönüyor.

CİDDİ BİR ARTIŞ VAR

Mardin Turizm ve Otelciler Dernek Başkanı Özgür Azad Gürgör, "Doğal güzelliği ile turistleri adeta kendine çeken Beyazsu, Mardin'in göz bebeği haline geldi. Acentelerin de yeme, içme, dinlenme tesisi olarak listeye almasıyla, ciddi bir turist artışı sağlandı" dedi.



EYLÜLDE BEKLENTİMİZ DAHA BÜYÜK

İşletmecilerden Mehmet Hadi Kılınç, "Sıkıntılar aşıldı. Hafta sonları daha dolu geçiyor. Eylülde beklentimiz daha büyük. İleriye doğru gidiyoruz. Bütün Türkiye'yi Mardin ve Nusaybin'e bekliyoruz" derken, Servet Demir ise "Artık turlarla İstanbul'dan dahi geliyorlar. Buraya gelen yemeğini yiyip, dinlenip, eğlenip gidiyor" diye konuştu.