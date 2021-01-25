Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde en dikkat çeken karakterlerin başında Terken Hatun geliyor. Peki, Terken Hatun’un kaç çocuğu var? Terken Hatun nasıl öldü?

Terken Hatun’un çocukları kimdir? Terken Hatun’un kaç çocuğu var?

Terken Hatun, I. Melikşah’ın eşidir. Tarihin en güçlü kadın karakterlerinden biri olarak ifade edilen Terken Hatun için ‘Osmanlı’da Hürrem ne ise Selçuklular’da da Terken Hatun O’dur’ ifadesi kullanılıyor.

Büyük Selçukluların en görkemli dönemi Sultan Melihşah döneminde yaşandı. Ancak I. Melikşah henüz 37 yaşındayken yaşamını yitirdi. Sultan Melihşah’ın ardından ise sultanlık kavgaları başladı.

Terken Hatun'un doğum yılı bilinmiyor. Terken Hatun Batı Karahanlıların Kurucusu İbrahim Tamgaç Han'ın kızıdır. 1064 yılında Karahanlı Han'ı kızı Terken ile Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan'ın oğlu I. Melikşah evlenmiştir.

1092 yılında Sultan Melikşah yaşamını yitirdi. Ancak Melikşah'ın ölümü konusunda farklı rivayetler bulunuyor. Bazı kaynaklarda I. Melikşah'ın av sırasında öldüğü bazı kaynaklarda ise sultanın zehirlendiği belirtiliyor. Sultanlığa 13 yaşındaki oğlu Ebu'l Muzaffer Berkyaruk geçti. Ama bu süreç çok kısa sürdü. Çünkü Melikşah'ın ilk eşi Terken Hatun kendi oğlunun hükümdar olmasını istiyordu. Bu sebeple Terken Hatun önce devlet adamlarının desteğini aldı. Sonra da Abbasi Halifesi Muktadi'ye oğlu I.Mahmud için hutbe okuttu.

Böylelikle 5 yaşındaki I.Mahmud hükümdar oldu.

5 yaşındaki I.Mahmut ve annesi Terken Hatun Selçuklu Devleti’nin en yetkili ismi haline gelmiş. 1094 yılında Terken Hatun ağır bir hastalığa yakalandı ve yaşamını yitirdi. Onun ardından oğlu I.Mahmud çiçek hastalığına yakalandı ve 6-7 yaşlarında hayatını kaybetti.

Terken Hatun’un Melikşah’tan Dâvud, Ahmed, Mâh-Melek Hatun ve Mahmud adlı dört çocuğu olmuştur.