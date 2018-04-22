Terim'in yanında sürpriz isim! Kim bu genç?

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın kadrosuna teknik direktör Fatih Terim U21 kadrosundan Celil Yüksel'i de aldı. Bu sezon başında Galatasaray ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Celil Yüksel oyun stili ile Real Madrid'in Hırvat oyuncusu Luka Modric'e benzetiliyor.

CELİL YÜKSEL'İN BÜYÜK HEYECANI

Celil Yüksel Alanyaspor - Galatasaray U21 maçı için takımıyla Alanya'ya gitmişti. Tolga Ciğerci'yi Alanyaspor maçının kadrosuna almayan Fatih Terim uzun süredir yakından takip ettiği genç oyuncuyu A takım kadrosuna aldı. U21 takımıyla forma giymeyi bekleyen Celil Yüksel A Takım kadrosuna alınınca büyük heyecan yaşadı.

LUKA MODRİC'E BENZETİLİYOR

Sezon başında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalanan orta sahaya oyuncusu bu sezon U21 takımında 26 maçta forma giydi ve 2 gol attı. Celil Yüksel sezon başından bu yana A takımla idmanlara çıkıyordu. Genç oyuncu Fatih Terim'in önümüzdeki sezon için kadroda düşündüğü isimlerin başında geliyor.