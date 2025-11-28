  • İSTANBUL
Tereyağı katmak ideal bir yöntem! Sarımsaklı naan ekmeği: En iyi Lezzeti! Lezzet 5 kat artıyor!

Tereyağı ve yoğurt katılarak sarımsaklı naan ekmeği yapmak hem ekonomik açıdan avantajlı hem de sağlık için ideal bir yöntem. Kabarık naan ekmeği yıllardır yapılıyor! Sarımsaklı naan ekmeğinin tarifi ve malzemeleri…

Evde yoğurt sarımsak ile hazırlanan Sarımsaklı Naan Ekmek sadece sarımsakta değil yoğurtun türü de kıvamını, tadını ve besin değerini doğrudan etkiliyor. Yıllardır yapılıyor ama bu yöntem bilinmiyor! Peki Sarımsaklı naan ekmeği nasıl yapılır?

Sarımsaklı Naan Ekmek Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 su bardağı un
  • 1/2 (yarım) su bardağı yoğurt (taze ve doğal)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1/2 (yarım) çay kaşığı karbonat
  • 1/2 (yarım) çay kaşığı kabartma tozu
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Tuz
  • Ilık su

Üzeri için;

Çörek otu

  • Taze kişniş ya da maydanoz
  • Tereyağı

Sarımsaklı Naan Ekmek Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir karıştırma kabının içerisine un, yoğurt, sıvı yağ, kabartma tozu, karbonat, rendelenmiş sarımsak, tuz ve tozşekeri alın ve yoğurmaya başlayın.
Yavaş yavaş ılık su ilave ederek kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bi hamur elde edin.
Ardından üzerini bi streç filmle kapatıp 15-20 dakika dinlendirin.
Dinlenen hamuru yumurta büyüklüğünde bezelere ayırın ve oval sekilde açın.
Üzerine çörek otu ve kişniş otu serpiştirip hafif bastırarak yapışmasını sağlayın.
Çelik bi tavayı iyice ısıtın ve açtığınız bezenin altına elinizle çok hafif ıslatarak ısınan tavaya alın. ( bunun amacı ekmeklerin tavaya biraz yapışmasını sağlayarak altı çıtır içi yumusaçık ekmekler elde etmek)
Naanların alt tarafı pişince çevirip diğer tarafını da pişirin.
Ocaktan alır almaz üzerine tereyağı sürün.Tüm bezeler bitince sıcak sıcak servis yapın. İşte en doğal ve lezzetli Sarımsaklı Naan ekmek tarifi.

