THY - İstanbul
0553 313 94 23

Tercih bitti sıra yerleştirmede

2017-2018 akademik takvimini geride bırakan üniversitelerde dün sona eren tanıtım etkinliklerinin ardından yeni dönem hazırlıklarına başlandı. ÖSYM ise bugünden itibaren yaklaşık bir milyon 50 bin adayı üniversitelerin program ve bölümlerine yerleştirme işlemlerine başladı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:41
Tercih bitti sıra yerleştirmede

Eylül ayı ile birlikte yeni akademik yıla başlayacak olan üniversitelerin bir kısmında idari ve öğretim üyesi kadrosu yenilenirken bir kısmında yeni fakülte, bölüm ve programlar açıldı.

İlk kez öğrencilerine kapılarını açacak olan üniversitelerimiz de var.  Adaylar ise ay sonunda açıklanacak yerleştirme tablosuna göre eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açmış olacak. ÖSYM’nin kontenjanları geçen yıla göre fazla arttırmamış olması, sıralamalarla ilgili düzenlemesi ve diğer teknik düzenlemelerine göre bu yılki yerleştirmelerde sürpriz gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

GÖZDE OLANLAR YAKIN TAKİPTE

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerleşeceği yükseköğretim programına kayıt yaptırmayanlar olacağından birçok gözde üniversitesinde boş kontenjanlar oluşacak. Uzmanlar, ay sonunda açıklanacak olan yerleştirmelerin hemen ardından yapılacak ve sonuçlanacak kayıtlarla ek yerleştirme günleri arasında büyük bir boşluk olmadığına dikkat çekerek, söz konusu popüler bölümlerle ilgili araştırmaların yapılmasını öğütlüyor.  ‘Aralarında İstanbul Teknik (İTÜ), Boğaziçi, Galatasaray üniversitelerinin de yer aldığı üniversitelere ek yerleştirme ile yerleşme şansı her an doğabilir’ uyarısında bulunan uzmanlar, kontenjanın boşluğun hayalleri gerçekleştirmede bir fırsat olabileceğine dikkat çekiyor.

AÇIKTA KALANLAR DA OLACAK KAYIT YAPTIRMAYANLAR DA

Önceki yıl müracaat eden iki milyonu aşkın adaydan yarısı ikinci sınavlara girmiş ve yaklaşık 960 bin aday üniversiteye yerleştirilmişti. Tercih yapan 400 bin aday ise açıkta kalmıştı. Geçen yıl da kontenjan açığı 370 bini buldu. Benzer bir sürecin bu yıl da yaşanmaması için birçok bölümde ek kontenjan hakkı verilmedi. Hem devlet hem de vakıf üniversiteleri, eylülün ilk haftası gerçekleştirilecek kayıtların ardından ek tercihler için kapılarını bir kez daha adaylara açacak. Uzmanlar ağırlıklı olarak tercih sırasında yapılan hatalar nedeni ile üniversiteli olamayan adayların ek kontenjan fırsatlarını değerlendirerek üniversiteli olabileceklerini söylüyor.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:41
  1. İstanbul
  2. ÖSYM
  3. TERCİH
  4. üniversite

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de ekmek ihtiyacı için acil un gerekiyor
    1. Suriye'de ekmek ihtiyacı için acil un..
    2. İtalya'da çöken köprü tamamen yıkılacak!
    3. Hangi hayvanlar kaç kişi tarafından..
    4. Türkiye'den Venezuela'ya İHA sürprizi!
    5. Arefe günü tam gün tatil mi?
    6. ABD'de Müslüman kadın aday ön seçimi..
    7. Amerikancı solcular rahatsız! ABD..
    8. Eski milletvekili vefat etti
    9. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    10. Hurda arabaları çatıda saklıyorlar!
    11. ‘Sermaye baskısına boyun eğmeyeceğiz’
    12. Sevimli Ayı yavrusu kafasını tenekeye..
    13. İngiliz yazardan kritik tespit! 'Eğer..
    14. ASKON: Alnımızın akıyla çıkacağız
    15. Arefe günü nasıl değerlendirilmeli?
    16. Darbe girişimini MİT'e ihbar eden..
    17. Afganistan'da Taliban askeri üsse..
    18. İşgalci İsrail 15 Filistinliyi alıkoydu
    19. Yerli Trump Kılıçdaroğlu
    20. Arefe günü yapılacak ibadetler neler?
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?