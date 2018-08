Tercih bitti sıra yerleştirmede

Eylül ayı ile birlikte yeni akademik yıla başlayacak olan üniversitelerin bir kısmında idari ve öğretim üyesi kadrosu yenilenirken bir kısmında yeni fakülte, bölüm ve programlar açıldı.

İlk kez öğrencilerine kapılarını açacak olan üniversitelerimiz de var. Adaylar ise ay sonunda açıklanacak yerleştirme tablosuna göre eğitim hayatlarında yeni bir sayfa açmış olacak. ÖSYM’nin kontenjanları geçen yıla göre fazla arttırmamış olması, sıralamalarla ilgili düzenlemesi ve diğer teknik düzenlemelerine göre bu yılki yerleştirmelerde sürpriz gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

GÖZDE OLANLAR YAKIN TAKİPTE

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerleşeceği yükseköğretim programına kayıt yaptırmayanlar olacağından birçok gözde üniversitesinde boş kontenjanlar oluşacak. Uzmanlar, ay sonunda açıklanacak olan yerleştirmelerin hemen ardından yapılacak ve sonuçlanacak kayıtlarla ek yerleştirme günleri arasında büyük bir boşluk olmadığına dikkat çekerek, söz konusu popüler bölümlerle ilgili araştırmaların yapılmasını öğütlüyor. ‘Aralarında İstanbul Teknik (İTÜ), Boğaziçi, Galatasaray üniversitelerinin de yer aldığı üniversitelere ek yerleştirme ile yerleşme şansı her an doğabilir’ uyarısında bulunan uzmanlar, kontenjanın boşluğun hayalleri gerçekleştirmede bir fırsat olabileceğine dikkat çekiyor.

AÇIKTA KALANLAR DA OLACAK KAYIT YAPTIRMAYANLAR DA

Önceki yıl müracaat eden iki milyonu aşkın adaydan yarısı ikinci sınavlara girmiş ve yaklaşık 960 bin aday üniversiteye yerleştirilmişti. Tercih yapan 400 bin aday ise açıkta kalmıştı. Geçen yıl da kontenjan açığı 370 bini buldu. Benzer bir sürecin bu yıl da yaşanmaması için birçok bölümde ek kontenjan hakkı verilmedi. Hem devlet hem de vakıf üniversiteleri, eylülün ilk haftası gerçekleştirilecek kayıtların ardından ek tercihler için kapılarını bir kez daha adaylara açacak. Uzmanlar ağırlıklı olarak tercih sırasında yapılan hatalar nedeni ile üniversiteli olamayan adayların ek kontenjan fırsatlarını değerlendirerek üniversiteli olabileceklerini söylüyor.