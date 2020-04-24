Yani Hz Muhammed (SAV) in sürekli olarak yaptığı sünnetlerden değildir. Ancak islam aleminde teravih namazı Ramazan ayı olmazsa olmazlarındandır. Ramazan Ayının erdemine vakıf olmak sevaplarından daha fazla yararlanabilmek adına önemli bir ibadet türüdür. Yılda 1 ay olduğu için zaman zaman nasıl kılındığı ve kaç rekat olduğu ile ilgili bilgi tazelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Teravih namazı sünnet-i müekkede olarak Peygamber Efendimizin (S.a.v.) devamlı yaptığı bir namazdır. Teravih Namazı 20 rekattır ve her iki rekatta bir selam verilerek kılınabileceği gibi 4 rekatta bir selam verilerek de kılınabilir. Hz. Peygamber, teravih namazını birkaç gece dışında sürekli olarak tek başına kılmış ve arkadaşlarını "Kim ramazan namazını (teravih) inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek kılarsa onun geçmiş günahtan bağışlanır" diyerek bu namaza teşvik etmiştir (Buharı, "Salâtü't-terâvîh", 1; Müslim, "Salâtü'l-müsâfîrîn", 174).

Teravih namazına nasıl niyet edilir?

Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya." denilir.

Teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır.

Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.