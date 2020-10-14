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Gündem Tepki çeken ifadelerin cezası kesildi
Gündem

Tepki çeken ifadelerin cezası kesildi

RTÜK tarafından Halk TV'deki bir canlı yayın programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dönük tepki çeken sözler dolayısıyla yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:58:00 -
Tepki çeken ifadelerin cezası kesildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Halk TV'deki bir canlı yayın programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözler dolayısıyla yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Alınan bilgiye göre, Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV hakkında hazırlanan izleme raporunu görüştü.

Halk TV'de yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" adlı programı ele alan Üst Kurul, konuğun canlı yayında sarf ettiği "Ankara'nın Tabipler Odası, dört bin tane vaka görüyoruz Ankara'da sadece, diyor. Oradan Bahçeli çıkıyor diyor ki, 'Tabipler Odasını kapatmamız lazım, Anayasa Mahkemesi'ni kapatmamız lazım. İmparatorluk mu kuruyorsun lan? Ne biçim böyle bir şey olabilir mi ya?" şeklindeki ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığını belirledi.

Üst Kurul, Yayında geçen argo kelime "lan" ifadesinin şahıstan öteye geçerek, kurum ve temsil edilenlere dönük ve küçük düşürücü, itibarsızlaştırıcı olduğu kanaatine varan yayıncı kuruluşun, 6112 sayılı Kanun'un ilgili maddesinde yer alan, "Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiğini tespit etti.

RTÜK, Halk TV'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

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