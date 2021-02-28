Teoman Sancar kimdir?
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı. Peki, Teoman Sancar kimdir?
Teoman Sancar 1970 yılında Denizli’de dünyaya geldi. Sancar, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.
Teoman Sancar, inşaat sektöründe faaliyet gösteren Sancar İnşaat Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Denizli Sanayici İş Adamları Derneği Üyeliği ve Denizli Emlakçılar Odası Başkanlığı görevlerinde bulunan Teoman Sancar ayrıca Denizli Belediye Meclis Üyeliği ve CHP Grup Başkanvekilliği yaptı.
Teoman Sancar, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Denizli Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı.