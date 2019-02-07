Tenis: FED Kupası - Türkiye, ikinci maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu



ANKARA (AA) - Teniste FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Sırbistan'a 3-0 yenildi.

Gruptaki ilk maçında Hırvatistan'a 2-1 yenilen Türkiye, İngiltere'nin Bath kentinde düzenlenen organizasyondaki 2. mücadelesini Sırbistan'a karşı verdi. Serinin ilk karşılaşmasında Çağla Büyükakçay'ı 2-0 (6-2, 6-3) yenen dünya sıralamasının 117. basamağındaki Ivana Jorovic, Sırbistan'ı 1-0 öne geçirdi. Dünya 57 numarası Aleksandra Krunic'in, Pemra Özgen'i 3-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenmesiyle Sırbistan, skoru 2-0'a getirerek seriyi kazanmayı garantiledi. Olga Danilovic-Aleksandra Krunic çiftinin, Berfu Cengiz ile İpek Soylu'yu 2-0 (6-2, 6-3) ile geçtiği 3. maç ise serinin skorunu belirledi. Sırbistan, eşleşmeyi 3-0 kazandı.

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