Tenerife Adası'nda dev dalgalar ölümlere sebep oldu!
Kanarya Adaları’nı etkisi altına alan şiddetli deniz dalgaları, Tenerife Adası'nda 3 kişinin ölümüne, en az 15 kişinin de yaralanmasına neden oldu.
Kötü hava koşulları nedeniyle Kanarya Takımadaları genelinde sahil tehlikesine karşı ön uyarı verilmişti.
Taganana bölgesindeki Roque de Las Bodegas bölgesinde 6 kişi, bölgede kurulan güvenlik şamandıralarına rağmen kıyıya vuran dev dalgalarla denize sürüklendi.
Polis, uyarılara rağmen güvenlik sınırının aşıldığını bildirdi.
Bir kadın helikopterle Nuestra Señora de la Candelaria Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
4 kişi daha hastaneye sevk edilirken, biri olay yerinde tedavi edildi.
Kuzeydeki Puerto de la Cruz limanında 3 kişi ağır, 4 kişi orta, 2 kişi de hafif yaralandı. Yaralılar farklı hastanelere kaldırıldı.
Kanarya Adaları’nda, deniz fırtınası uyarısı sürüyor.
Dalgaların 4 metreye ulaştığı bölgede kuvvetli rüzgârlar da etkili oluyor.
Acil durum ekipleri, halkı sahil bölgelerinden uzak durmaya, uyarılara dikkat etmeye ve tehlike geçene kadar mümkün olduğunca iç kesimlerde kalmaya çağırdı.