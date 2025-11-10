  • İSTANBUL
Dünya Tenerife Adası'nda dev dalgalar ölümlere sebep oldu!
Dünya

Tenerife Adası'nda dev dalgalar ölümlere sebep oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tenerife Adası'nda dev dalgalar ölümlere sebep oldu!

Şiddetli deniz dalgaları, Tenerife Adası'nda 3 kişinin ölümüne, en az 15 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Kanarya Adaları’nı etkisi altına alan şiddetli deniz dalgaları, Tenerife Adası'nda 3 kişinin ölümüne, en az 15 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Kötü hava koşulları nedeniyle Kanarya Takımadaları genelinde sahil tehlikesine karşı ön uyarı verilmişti.

Taganana bölgesindeki Roque de Las Bodegas bölgesinde 6 kişi, bölgede kurulan güvenlik şamandıralarına rağmen kıyıya vuran dev dalgalarla denize sürüklendi.

Polis, uyarılara rağmen güvenlik sınırının aşıldığını bildirdi.

Bir kadın helikopterle Nuestra Señora de la Candelaria Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

4 kişi daha hastaneye sevk edilirken, biri olay yerinde tedavi edildi.

Kuzeydeki Puerto de la Cruz limanında 3 kişi ağır, 4 kişi orta, 2 kişi de hafif yaralandı. Yaralılar farklı hastanelere kaldırıldı.

Kanarya Adaları’nda, deniz fırtınası uyarısı sürüyor.

Dalgaların 4 metreye ulaştığı bölgede kuvvetli rüzgârlar da etkili oluyor.

Acil durum ekipleri, halkı sahil bölgelerinden uzak durmaya, uyarılara dikkat etmeye ve tehlike geçene kadar mümkün olduğunca iç kesimlerde kalmaya çağırdı.

