Temmuz ayında 507 bin kişi işe kavuştu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişiye ve istihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 48,2’ye yükseldi.

Genç işsizlik oranında düşüş

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 10,8 oldu. İşsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre ise 0,6 puan arttı. Temmuz ayında tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 12,9 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puan gerileyerek yüzde 19,9 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,1 puan yükselerek yüzde 11 olarak gerçekleşti.