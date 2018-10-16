THY- Euroleague
0553 313 94 23

Temmuz ayında 507 bin kişi işe kavuştu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine göre, istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi arttı.

16 Ekim 2018 Salı 10:49
Temmuz ayında 507 bin kişi işe kavuştu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişiye ve istihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 48,2’ye yükseldi.

Genç işsizlik oranında düşüş

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 10,8 oldu. İşsizlik oranı temmuzda bir önceki aya göre ise 0,6 puan arttı. Temmuz ayında tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 12,9 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,2 puan gerileyerek yüzde 19,9 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,1 puan yükselerek yüzde 11 olarak gerçekleşti.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:49
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. istihdam
  3. işsizlik oranı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mircea Lucescu'nun suyu ısındı! İşte Milli Takım'ın yeni hocası
    1. Mircea Lucescu'nun suyu ısındı! İşte..
    2. Antalya'da kavgayı ayırmak isterken..
    3. Akaryakıtta indirim! Pompaya..
    4. Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı!..
    5. TOKİ’nin 111 arsası için ihale günü
    6. Trafik cezasına isyan etti!..
    7. Kocaeli'de alkollü sürücünün otomobili..
    8. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan:..
    9. Antalya'da jandarma bölük komutanı..
    10. İller Bankası 5 ildeki 37 gayrimenkulü..
    11. "Kaşıkçı cinayeti üzerine kalmasın..
    12. Bursaspor’un İstanbul karnesi iyi değil
    13. Külliye'nin tam karşısına yapılıyor!..
    14. Dolar son 2 ayın en düşük seviyesini..
    15. 557 yıllık Taşköprü onarılacak
    16. İngiltere'den Türkiye'ye destek mesajı
    17. Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
    18. Temmuz ayında 507 bin kişi işe kavuştu
    19. Çin’e çay satacak
    20. Azeri millileri Damat giydirecek
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?