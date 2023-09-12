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Gündem Temizlik işleri yaparken saldırıya uğradı: Hayvanat bahçesindeki gergedan bakıcısını öldürdü
Gündem

Temizlik işleri yaparken saldırıya uğradı: Hayvanat bahçesindeki gergedan bakıcısını öldürdü

Yeniakit Publisher
2023-09-12 13:55:00 -
Temizlik işleri yaparken saldırıya uğradı: Hayvanat bahçesindeki gergedan bakıcısını öldürdü

Kadın personele yardıma gelen 34 yaşındaki erkek bakıcının da gergedanın saldırısına maruz kalarak ağır yaralandığı öğrenildi.

 

VİYANA

Avusturya'nın Salzburg kentindeki hayvanat bahçesinde gergedan tarafından ağır yaralanan bakıcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Salzburg polisinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kadın görevliye günlük bakım ve temizlik işleri yaparken gergedanın saldırdığı ve ağır yaralanan bakıcının öldüğü bildirildi.

Açıklamada, kadın personele yardıma gelen 34 yaşındaki erkek bakıcının da gergedanın saldırısına maruz kalarak ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Sabine Grebner, basına yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren bakıcının çok tecrübeli, her zaman dikkatli ve hayvanlara karşı özel bir yeteneğinin bulunduğunu söyledi.
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Olayın rutin bakım sırasında gerçekleştiğini anlatan Grebner, bakıcının 1,8 ton ağırlığındaki gergedana haşerelere karşı etkili olan krem sürerken saldırıya maruz kaldığını, bu işlemin de her gün yapılan sıradan uygulama olduğunu ifade etti.

Hayvanat bahçesinde 4 gergedanın bulunduğunu ve bunların bakıma alışık hayvanlar olduğunu dile getiren Grebner, 30 yaşındaki gergedanın neden saldırdığının henüz bilinmediğini kaydetti.

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