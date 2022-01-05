Temel Karamollaoğlu yoğun bakımda mı? Temel Karamollaoğlu sağlık durumu nasıl?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun evinde dinlenerek karantina sürecini geçireceği ifade edildi.

Temel Karamollaoğlu sağlık durumu nasıl?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı. Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlenerek karantina süresini geçireceği öğrenildi. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk koronadan hayatını kaybetmişti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Karamollaoğlu, “Bugün yaptırdığım Covid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Temel Karamollaoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaşarak, “Koronavirüs testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. Temel Karamollaoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Karamollaoğlu başta olmak üzere tedavi gören tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifa diliyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Çok geçmiş olsun Temel Bey, acil şifalar diliyorum” mesajı paylaştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Koronavirüs testi pozitif çıkan Sayın Karamollaoglu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” dedi. Büyükşehir belediye başkanlarından da Karamollaoğlu için geçmiş olsun mesajları paylaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Kovid-19 testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sağlığına en kısa sürede kavuşmasını temenni ediyorum” dedi.