  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TEM’de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 01:18:24 -
TEM’de zincirleme kaza: 5 yaralı

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 23:00 sıralarında TEM otoyolu Levent mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda hızla seyreden bir araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran 3 araçtan birisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle emniyet şeridinde duran diğer 2 araçta kazaya karıştı. Kazaya sebebiyet veren seyir halindeki araç çarpmaının etkisiyle takla attı. Zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kullanılamaz halen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan kısa süreli trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı