Tema fidan bağışı nasıl yapılır? OGM fidan bağışı nasıl nereye yapılır?

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangında ağaçlar ve hayvanlar kül oldu. Yangın sebebiyle 8 kişi yaşamını yitirdi, onlarca ev yandı. Milyonlar ormanların küle dönmesinin ardından fidan bağışı yapmak istiyor. Türkiye’yi yeniden yemyeşil görmek isteyenler “Fidan bağışı nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Tema fidan bağışı nasıl yapılır?

Fidan bağışı yapmak isteyenler nereden nasıl başvuru yapabileceklerini merak ediyor. Tema ya da Orman Genel Müdürlüğü’nün Geleceğe Nefes web sitelerinden fidan bağışı yapabiliyor.

Tema fidan bağışı nasıl yapılıyor?

Tema web sitesi üzerinden fidan bağışı yapabilirsiniz. Dilerseniz Tema banka hesaplarına da bağış için destek ödemesi gönderebilirsiniz. Tema’da bir adet ağaç bağışı için talep edilen rakam 10 liradır. Ayrıca SMS ile de bağış yapabilirsiniz. Telefonunuzun SMS kısmına büyük harflerle TEMA yazıp 3464'e mesaj gönderebilirsiniz. Her mesaj için operatörünüz 10 lira ücret kesecektir.

TEMA FİDAN BAĞIŞI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

OGM fidan bağışı nasıl nereye yapılır? Geleceğe Nefes fidan bağışı nasıl yapılır?

‘Geleceğe Nefes', gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen bir ağaç dikme etkinliğidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi.

11 Kasım 2019'da Geleceğe Nefes 81 ilde düzenlenen törenlerle 11 milyon fidan dikilerek Guinness Dünya rekoru kırıldı.

Proje kapsamında fidan sahiplenmenin yanından fidan bağışı da yapabilirsiniz. Bunun için proje web sitesindeki ‘fidan bağışı’ kısmına tıklamanız yeterli. Açılan sayfada istenilen bilgilerini doldurup fidan başına 10 lira ödeme yapmanız gerekiyor.

GELECEĞE NEFES FİDAN BAĞIŞI İÇİN TIKLAYINIZ