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Gündem ‘Telefonum kayboldu’ dedi! 19 yaşındaki kasiyeri tokatladı
Gündem

‘Telefonum kayboldu’ dedi! 19 yaşındaki kasiyeri tokatladı

Tekirdağ Çorlu’da ismi belirlenemeyen bir kişi girdiği markette cep telefonunun kaybolduğunu iddia etti. Telefonunu çaldırmak için telefon isteyen kişi, ‘İşlem bitince yardımcı olacağım’ diyen kasiyere tokat attı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 10:44:00 -

Çorlu’nun Şeyh Sinan Mahallesi’ndeki markete, yanında küçük çocuğuyla gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kasada görevli Yusuf T.’ye, cep telefonunun markette kaybolduğunu söyledi.

Kendi numarasını aramak için Yusuf T.’den telefonunu isteyen kişi, “Kasada işlem yapıyorum, işim bitince yardımcı olacağım” diyen kasiyere sinirlendi.

Saldırmaya çalıştı markettekiler engelledi

Yusuf T.’nin üzerine yürüyen kişi, aniden yüzüne tokat attı. Kasadan uzaklaşan kişi, bir süre sonra sinirle geri dönüp, yeniden Yusuf T.’ye saldırı girişiminde bulundu ancak markettekiler önledi.

Yusuf T.’nin tokatlandığı anlar ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Yusuf T., polise giderek, kendisine tokat atan kişiden şikayetçi oldu. Polis, saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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Yorumlar

ersan

timarhanede bugun.ulkenij getirildigi nokta.elbirligi ile cahil cuhela toplum yaratildi.rektor cikip derse ki ben bu ulkenin kurtulusunu cahil insanlarl. olacak derse olacagi budur

Şeref Kazan

Gazeteciler talimat vermeye başladı bir haberde asın bu manyağı öbür haberde bulun bu deliyi, birbaşka haberde Köpeği boğuyordu bulun tutuklayın Süpesiniz
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