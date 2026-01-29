Telefon dolandırıcılarına ağır darbe

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi” suçlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, örgütün ülke genelinde faaliyet gösterdiği ve vatandaşları telefonla arayarak dolandırdığı tespit edildi.

KENDİLERİNİ “KAN BAĞIŞÇISI” DİYE TANITTILAR

Soruşturmada şüphelilerin, 25 farklı ilde vatandaşları arayarak kendilerini “kan bağışı yapan kişiler veya onların yakınları” olarak tanıttıkları, ardından araç arızası, kaza veya acil para ihtiyacı gibi bahanelerle para istedikleri ortaya çıktı.

Mağdurların, dolandırıcıların yönlendirdiği IBAN numaralarına para göndermesiyle toplamda 10 milyon TL’ye yakın haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

58 mağdurun şikâyeti üzerine kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla, 23 Ocak’ta Osmaniye merkezli olarak İzmir ve Manisa’da toplam 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt lideri olduğu öne sürülen Ş.Ş. ile birlikte A.G., İ.P., A.Y., O.U., B.Ö., M.D., Ö.T., A.Y.K. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

ON BİNLERCE KİŞİYE AİT VERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda: 45 bin 128 kişiye ait kişisel veri, Çok sayıda dijital materyal ve doküman, 30 bin TL nakit para, Banka kartları ve Çok sayıda GSM hattı ele geçirildi.

TAMAMI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şüpheli grubun yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

OPERASYONUN ADI: “GÖLGE AĞI”

Yetkililer, operasyonun “Gölge Ağı” olarak adlandırıldığını ve soruşturmanın örgütün finansal bağlantılarının ortaya çıkarılması için genişletilerek sürdürüldüğünü açıkladı.