Tel Abyad halkının özgürlük sevinci! Fırat’ın doğusuyla batısı birleşiyor

Göksel Çağlav Ankara

TSK ve SMO güçlerinin başarı ile yürüttükleri Barış Pınarı Harekatı’nın bir diğer ayağı da Münbiç olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Münbiç konusunda kararımızı uygulama aşamasındayız” ifadeleri ile Barış Pınarı HarekatıAyn El Arap (Kobane) ve Münbiç’e de uzandı.

Bordo bereliler ve SMO birlikleri önceki gece Fırat Kalkanı Bölgesindeki Cerablus’tan ve Mürşitpınar bölgesinden ilerleyerek Münbiç’i kuşatmaya başladılar. ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilme kararının ardından, Ayn El Arap bölgesindeki üslerini de boşalttı. Bunun üzerine panikleyen YPG/PKK, Münbiç’e yönelik Türkiye’nin harekatını engellemek için Suriye rejimi ile anlaşma yaptığı haberlerini yaymaya çalıştı. Ancak bu kuşatmayı engelleyemedi. İstihbarat birimleri ve yerel kaynaklar saha çalışmalarını hızlandırarak elde edilen raporları koordinasyon merkezine göndermeye devam etti. Bölge İHA ve SİHA’larla didik didik ediliyor. Askeri kaynaklar Münbiç’de büyük operasyonun yakın olduğu aktardılar.

Bu arada, Ayn El Arap ve Münbiç’e düzenlenecek harekat sırasında Türk ordusu, Fırat Nehri üzerine yapacağı yapay köprü ile nehrin Suriye kesimini de kontrol altında tutacak.