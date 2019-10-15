0553 313 94 23

Tel Abyad halkının özgürlük sevinci! Fırat’ın doğusuyla batısı birleşiyor

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında 5.5 yıl aradan sonra terörden arındırılan Tel Abyad’da sevinçlerini çocuklarla paylaştı. Çocuklar da zafer işareti yaparak sevinçlerini yansıttı.

15 Ekim 2019 Salı 10:08
Tel Abyad halkının özgürlük sevinci! Fırat’ın doğusuyla batısı birleşiyor

 Göksel Çağlav  Ankara 

TSK ve SMO güçlerinin başarı ile yürüttükleri Barış Pınarı Harekatı’nın bir diğer ayağı da Münbiç olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Münbiç konusunda kararımızı uygulama aşamasındayız” ifadeleri ile Barış Pınarı HarekatıAyn El Arap (Kobane) ve Münbiç’e de uzandı.

Bordo bereliler ve SMO birlikleri önceki gece Fırat Kalkanı Bölgesindeki Cerablus’tan ve Mürşitpınar bölgesinden ilerleyerek Münbiç’i kuşatmaya başladılar. ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilme kararının ardından, Ayn El Arap bölgesindeki üslerini de boşalttı. Bunun üzerine panikleyen YPG/PKK, Münbiç’e yönelik Türkiye’nin harekatını engellemek için Suriye rejimi ile anlaşma yaptığı haberlerini yaymaya çalıştı. Ancak bu kuşatmayı engelleyemedi. İstihbarat birimleri ve yerel kaynaklar saha çalışmalarını hızlandırarak elde edilen raporları koordinasyon merkezine göndermeye devam etti. Bölge İHA ve SİHA’larla didik didik ediliyor. Askeri kaynaklar Münbiç’de büyük operasyonun yakın olduğu aktardılar.

Bu arada, Ayn El Arap ve Münbiç’e düzenlenecek harekat sırasında Türk ordusu, Fırat Nehri üzerine yapacağı yapay köprü ile nehrin Suriye kesimini de kontrol altında tutacak.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 10:08
  1. Ankara
  2. TSK
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Münbiç
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  6. Ayn El Arap (Kobane)
  7. Bordo bereliler
  8. Fırat Kalkanı Bölgesi
  9. SMO
  10. YPG/PKK
  11. ABD
  12. Suriye’nin kuzeyi
  13. Türk ordusu
  14. Fırat Nehri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik ambargosuna alternatif hazır!
    1. Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik..
    2. Terörist Salih Müslim, Rusya'nın..
    3. Başta karıncalanma ve uyuşma bitkisel..
    4. Türk KonseyiLiderler Zirvesi'nde..
    5. Fransız rejisinden büyük küstahlık!
    6. Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı
    7. KDV Genel Uygulama Tebliği'nde..
    8. Kıbrıs gazileri ve Kıbrıslı STK’lardan..
    9. EYT için farklı alternatifler neler?..
    10. Akşener'den dikkat çeken hareket
    11. BDDK'dan flaş karar! Resmen iptal edildi
    12. Venezuela'da asgari ücrete yüzde 375 zam
    13. PKK/YPG'den çocuklara saldırı!..
    14. Erdoğan'dan 30 km'nin sihri nedir?..
    15. Dilipak’a hakaret eden kişi mahkûm oldu
    16. Tarihe geçecek tren yola çıktı! 5..
    17. Sosyal medyadan terör propagandası..
    18. F-16 pilotunun sivil hassasiyeti!..
    19. Türk büyükelçiler dünyaya Barış Pınarı..
    20. 15 Temmuz gazilerinden CİMER'e başvuru..
    21. İşsizlik rakamları açıklandı
    22. Emeklilerin sendikalaşmasının önü açıldı
    23. DEAŞ'ta görevli şüpheliler gözaltına..
    24. Harekat bölgesinde kritik görüntü!..
    25. Başkan Erdoğan: AB ve dünya..
    26. Erdoğan rest çekip, sert tepki gösterdi!
    27. Türkiye Adalet Akademisi ve Vakıflar..
    28. Eski Bakan hayatını kaybetti
    29. Meme kanserine farkındalık için..
    30. Borsa güne yükselişle başladı
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!