0553 313 94 23

Tekvandoda Dünya Şampiyonası kadrosu netleşiyor

- İngiltere'de düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek 16 sporcunun 14'ü belirlendi

16 Mart 2019 Cumartesi 12:32
Tekvandoda Dünya Şampiyonası kadrosu netleşiyor


ANKARA (AA) - İngiltere'de organize edilecek Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 16 sıkletin 14'ünde Türkiye adına yarışacak sporcular belli oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-19 Mayıs tarihlerinde Manchester kentinde gerçekleştirilecek şampiyona öncesi kadınlarda kadro netleşti.

Erkeklerde ise 8 sıkletin 6'sında Türkiye'yi temsil edecek sporcular açıklanırken, 58 ve 74 kiloda Dünya Şampiyonası'na katılacak tekvandocuları belirlemek için 26 Mart'ta Konya'da milli takım seçme müsabakaları yapılacak.

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda söz konusu iki sıklet dışında tatamiye çıkacak 14 milli sporcu ise şöyle:

Kadınlar: Filiz Ögel (46 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Zeliha Ağrıs (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), İrem Yaman (62 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), Nafia Kuş (73 kilo), Sude Bulut (+73 kilo)

Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Ferhat Can Kavurat (63 kilo), Hakan Reçber (68 kilo), Yunus Sarı (80 kilo), Hasan Can Lazoğlu (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:32
  1. Dünya Tekvando Şampiyonası
  2. Manchester
  3. tatami
  4. tekvando

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Özlü:
    1. AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı..
    2. Bir ülkede daha Yeni Zelanda şehitleri..
    3. Kılıçdaroğlu’ndan Başkan Kocaoğlu’na..
    4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    5. Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları
    6. MÜSİAD İzmir İl Başkanı: İslam karşıtı..
    7. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    8. Kaymakam sayesinde teknoloji..
    9. Aydemir’den islamofobi tepkisi
    10. Bağcılar Belediyesi'nin kekemelik..
    11. Eyüpsultan'da çatı yanarken arkadaki..
    12. Kayakçılar Aslı Nemutlu adına..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a 3..
    14. Zaferin 104. yıl coşkusu 17 Burda AVM’..
    15. Yeni Zelanda saldırı kurbanlarını anıyor
    16. Başkan Gülsoy’dan 18 Mart Şehitleri..
    17. Zeytinburnu'nda parkta dövüp dereye..
    18. Mustafa Pak: Ankara Yavaş’a da,..
    19. Sosyal medya fenomenleri, Diyarbakır’ı..
    20. Erdoğan: "Nasıl oluyor da dünyanın..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler