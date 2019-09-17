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TEKNOFEST kapılarını açtı

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, katılması beklenen 1 milyon ziyaretçiye kapılarını bugün açtı.

17 Eylül 2019 Salı 10:54
TEKNOFEST kapılarını açtı

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bugün başladı. 1 milyon ziyaretçinin katılması beklenen festivalin en önemli ayağını oluşturan yarışmaların final bölümlerinin ardından dereceye girenler ödüllerini alacak. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

122 ülkeden başvuru

TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu’nun bulunduğu 19 yarışma düzenlendi. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye’nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etme hakkı kazandı. Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gök Bilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi etkinlikleri düzenlenecek. TEKNOFEST’te gerçekleştirilecek Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi’nde uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar yer alacak. Zirve, 300 girişimci, 200 yatırımcı ve 100 kurumsal şirkete ev sahipliği yapacak.

Uçuş gösterileri nefes kesecek

Bu yıl 1 milyon kişinin ziyaret etmesi beklenen festivalde katılımcılar, yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5’inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak’ın birebir modelini Türkiye’de ilk kez festivalde sergileyecek. TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, festivalde uçuş gösterisi yapacak. Şirket ayrıca genel maksat helikopteri Gökbey, insansız hava araçları Anka ve Aksungur, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’ni sergileyecek. Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba’yı ilk kez festivalde görücüye çıkaracak. Ayrıca, Bayraktar TB2 İHA da ziyaretçilere açılacak.

BMC’nin yeni geliştirdiği pikap da ilk kez festivalde görülebilecek.

Uçuş gösterileri yapılacak

Festivalde ayrıca Solo Türk, Türk Yıldızları, Rusya’dan Su-30, Su-35, MC-21 yolcu ve yangın söndürme uçakları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki çeşitli hava araçları, sivil uçaklar ve Redbull uçuş gösterileri yapacak. Festivalin statik alanında sergilenecek hava araçları arasında Antonov AN-178 tipi uçak da yer alacak. TEKNOFEST’te düzenleyici kuruluşlar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve ilgili bakanlıkların yanı sıra 21 kurum, 11 üniversite, 10 medya kuruluşu ve 21 sponsor yer alıyor. Teknoloji yarışmalarına geçen yıl toplamda 750 takım ve 2 binin üzerinde yarışmacı katılmış, toplam ziyaretçi sayısı da 500 bini aşmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 10:54
  1. TEKNOFEST İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali
  2. TEKNOFEST İstanbul
  3. İnsanlık Yararına Teknoloji
  4. Yapay Zeka
  5. İnsansız Su Altı Sistemleri
  6. Uçan Araba Tasarımı
  7. Sürü İHA Simülasyonu
  8. Dikey Rüzgar Tüneli
  9. Gök Bilim Planetaryum
  10. Bilim Seferberliği Planetaryumu
  11. Hava Araçları Sergisi
  12. Kara Araçları Sergisi
  13. TEKNOFEST
  14. Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi
  15. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
  16. Milli Muharip Uçak
  17. TUSAŞ
  18. Atak helikopteri
  19. Hürkuş
  20. Gökbey
  21. Anka
  22. Aksungur
  23. Hürjet
  24. Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri
  25. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA)
  26. Cezeri Uçan Araba
  27. TB2 İHA
  28. BMC
  29. Solo Türk
  30. Türk Yıldızları
  31. Rusya
  32. Su-30
  33. Su-35
  34. MC-21
  35. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  36. Emniyet Genel Müdürlüğü
  37. Jandarma Genel Komutanlığı
  38. Antonov AN-178
  39. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı
  40. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  41. Teknoloji yarışmaları

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