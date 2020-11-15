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Aktüel Tekirdağ'da yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

Tekirdağ'da yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:48:54 -
Tekirdağ'da yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolda yürüyen genç kızı taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, G.K. (20) Şeyh Sinan Mahallesi'nde yolda yürüdüğü sırada birisinin kendisini takip ettiğini ve sarılmaya çalıştığını belirterek polise şikayette bulundu.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin E.Ö. (33) olduğunu tespit etti.

Evinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.




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